https://ria.ru/20220517/popravka-1789118388.html

Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно

Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно - РИА Новости, 17.05.2022

Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно

Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:53

2022-05-17T19:53

2022-05-17T21:20

в мире

донецкая народная республика

батальон "азов"

дмитрий полянский

the new york times

украина

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ООН, 17 мая – РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.Так он прокомментировал публикацию в Twitter New York Times, в которой утверждается, что "Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, "что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе"."Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались безоговорочно", - прокомментировал Полянский.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.

https://ria.ru/20220517/azov-1789103982.html

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в мире, донецкая народная республика, батальон "азов", дмитрий полянский, the new york times, украина