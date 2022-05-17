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Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно
Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно - РИА Новости, 17.05.2022
Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно
Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:53
2022-05-17T19:53
2022-05-17T21:20
в мире
донецкая народная республика
батальон "азов"
дмитрий полянский
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.Так он прокомментировал публикацию в Twitter New York Times, в которой утверждается, что "Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, "что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе"."Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались безоговорочно", - прокомментировал Полянский.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
https://ria.ru/20220517/azov-1789103982.html
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в мире, донецкая народная республика, батальон "азов", дмитрий полянский, the new york times, украина
19:53 17.05.2022 (обновлено: 21:20 17.05.2022)
Зампостпреда в ООН Полянский указал, что "Азов" сдался безоговорочно
Зампостпреда России в ООН Полянский сообщил о безоговорочной сдаче азовцев в Мариуполе