Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам
Врио губернатора Кировской области Соколов распорядился срочно помочь погорельцам
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
Седьмого мая в поселке Суводи произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. В результате были полностью уничтожены 6 жилых домов с хозпостройками и банями. Один пострадавший вертолетом санавиации был доставлен в Киров и госпитализирован.
"По словам главы Оричевского района Алексея Лыскова, без жилья остались 5 семей, которые размещены у родственников. Решается вопрос о возможности предоставления им жилья. Врио главы региона подчеркнул, что во вторник ему должен быть предоставлен график оказания помощи пострадавшим в пожаре людям", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Кировской области провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.
"У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и сроки ее нейтрализации, поэтому их должны решать конкретные люди и делать это оперативно. Безопасность людей – это самое главное. Я прошу участников совещания транслировать эту точку зрения на все муниципалитеты, поскольку каждый руководитель отвечает за безопасность жителей своего населенного пункта", - цитирует пресс-служба слова Соколова.