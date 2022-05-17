https://ria.ru/20220517/pomosch-1788966042.html

Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам

Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам - РИА Новости, 17.05.2022

Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:13

2022-05-17T11:13

2022-05-17T11:13

кировская область

происшествия

кировская область

оричевский район

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства региона.Седьмого мая в поселке Суводи произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. В результате были полностью уничтожены 6 жилых домов с хозпостройками и банями. Один пострадавший вертолетом санавиации был доставлен в Киров и госпитализирован."По словам главы Оричевского района Алексея Лыскова, без жилья остались 5 семей, которые размещены у родственников. Решается вопрос о возможности предоставления им жилья. Врио главы региона подчеркнул, что во вторник ему должен быть предоставлен график оказания помощи пострадавшим в пожаре людям", - говорится в сообщении.Врио губернатора Кировской области провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона."У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и сроки ее нейтрализации, поэтому их должны решать конкретные люди и делать это оперативно. Безопасность людей – это самое главное. Я прошу участников совещания транслировать эту точку зрения на все муниципалитеты, поскольку каждый руководитель отвечает за безопасность жителей своего населенного пункта", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

https://ria.ru/20220516/biopolis-1788745873.html

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, кировская область, оричевский район, киров