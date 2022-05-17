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Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам - РИА Новости, 17.05.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220517/pomosch-1788966042.html
Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам
Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам - РИА Новости, 17.05.2022
Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:13
2022-05-17T11:13
кировская область
происшествия
кировская область
оричевский район
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства региона.Седьмого мая в поселке Суводи произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. В результате были полностью уничтожены 6 жилых домов с хозпостройками и банями. Один пострадавший вертолетом санавиации был доставлен в Киров и госпитализирован."По словам главы Оричевского района Алексея Лыскова, без жилья остались 5 семей, которые размещены у родственников. Решается вопрос о возможности предоставления им жилья. Врио главы региона подчеркнул, что во вторник ему должен быть предоставлен график оказания помощи пострадавшим в пожаре людям", - говорится в сообщении.Врио губернатора Кировской области провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона."У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и сроки ее нейтрализации, поэтому их должны решать конкретные люди и делать это оперативно. Безопасность людей – это самое главное. Я прошу участников совещания транслировать эту точку зрения на все муниципалитеты, поскольку каждый руководитель отвечает за безопасность жителей своего населенного пункта", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
https://ria.ru/20220516/biopolis-1788745873.html
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
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происшествия, кировская область, оричевский район, киров
11:13 17.05.2022
 
Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам

Врио губернатора Кировской области Соколов распорядился срочно помочь погорельцам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил срочно оказать помощь погорельцам из Оричевского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
Седьмого мая в поселке Суводи произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. В результате были полностью уничтожены 6 жилых домов с хозпостройками и банями. Один пострадавший вертолетом санавиации был доставлен в Киров и госпитализирован.
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"По словам главы Оричевского района Алексея Лыскова, без жилья остались 5 семей, которые размещены у родственников. Решается вопрос о возможности предоставления им жилья. Врио главы региона подчеркнул, что во вторник ему должен быть предоставлен график оказания помощи пострадавшим в пожаре людям", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Кировской области провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.
"У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и сроки ее нейтрализации, поэтому их должны решать конкретные люди и делать это оперативно. Безопасность людей – это самое главное. Я прошу участников совещания транслировать эту точку зрения на все муниципалитеты, поскольку каждый руководитель отвечает за безопасность жителей своего населенного пункта", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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