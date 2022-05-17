https://ria.ru/20220517/polza-1789048775.html
Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России
Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России - РИА Новости, 17.05.2022
Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России
Российские власти должны действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:23
2022-05-17T15:23
2022-05-17T16:08
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские власти должны действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли."Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу. На пользу нашей стране", - отметил глава государства.При этом Путин предостерег от ожиданий, что ошибки будут постоянны"Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки", - сказал Путин, добавив, что действовать нужно прагматично.
https://ria.ru/20220517/matvienko-1789020620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин предложил обращать хаотичные решения Запада в пользу России
Глава государства прокомментировал политику Запада в отношении Москвы. Владимир Путин предложил превентивно реагировать на беспорядочные решения иностранных коллег.
"Власти РФ должны действовать на опережение", — подчеркнул президент на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
2022-05-17T15:23
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
15:23 17.05.2022 (обновлено: 16:08 17.05.2022)
Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России
Президент Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские власти должны действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.
"Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу. На пользу нашей стране", - отметил глава государства.
При этом Путин
предостерег от ожиданий, что ошибки будут постоянны
"Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки", - сказал Путин, добавив, что действовать нужно прагматично.