https://ria.ru/20220517/polza-1789048775.html

Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России

Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России - РИА Новости, 17.05.2022

Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России

Российские власти должны действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:23

2022-05-17T15:23

2022-05-17T16:08

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские власти должны действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли."Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу. На пользу нашей стране", - отметил глава государства.При этом Путин предостерег от ожиданий, что ошибки будут постоянны"Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки", - сказал Путин, добавив, что действовать нужно прагматично.

https://ria.ru/20220517/matvienko-1789020620.html

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Путин предложил обращать хаотичные решения Запада в пользу России Глава государства прокомментировал политику Запада в отношении Москвы. Владимир Путин предложил превентивно реагировать на беспорядочные решения иностранных коллег. "Власти РФ должны действовать на опережение", — подчеркнул президент на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. 2022-05-17T15:23 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия