07:26 17.05.2022 (обновлено: 09:34 17.05.2022)
Пограничники пресекли обстрел села в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт: пресечен обстрел села Алексеевка на границе с Украиной
Военнослужащие пограничной службы ФСБ . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, находящееся недалеко от границы с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия, российские пограничники ответным огнем быстро подавили стрельбу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что обстрел произошел около пяти утра.
"Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы", — добавил глава области.
Старовойт пообещал оказать жителям необходимую помощь. На месте инцидента работают специалисты.
После начала российской военной спецоперации на Украине многие приграничные территории подвергаются обстрелам. Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.