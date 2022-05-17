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Пограничники пресекли обстрел села в Курской области - РИА Новости, 17.05.2022
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Пограничники пресекли обстрел села в Курской области
Пограничники пресекли обстрел села в Курской области - РИА Новости, 17.05.2022
Пограничники пресекли обстрел села в Курской области
Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, находящееся недалеко от границы с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия, российские... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:26
2022-05-17T09:34
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, находящееся недалеко от границы с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия, российские пограничники ответным огнем быстро подавили стрельбу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что обстрел произошел около пяти утра.Старовойт пообещал оказать жителям необходимую помощь. На месте инцидента работают специалисты.После начала российской военной спецоперации на Украине многие приграничные территории подвергаются обстрелам. Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, россия
07:26 17.05.2022 (обновлено: 09:34 17.05.2022)
 
Пограничники пресекли обстрел села в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт: пресечен обстрел села Алексеевка на границе с Украиной

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, находящееся недалеко от границы с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия, российские пограничники ответным огнем быстро подавили стрельбу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что обстрел произошел около пяти утра.

"Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы", — добавил глава области.

Старовойт пообещал оказать жителям необходимую помощь. На месте инцидента работают специалисты.
После начала российской военной спецоперации на Украине многие приграничные территории подвергаются обстрелам. Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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