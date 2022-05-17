https://ria.ru/20220517/podderzhka-1789040972.html
Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров
Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров - РИА Новости, 17.05.2022
Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров
Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:54
2022-05-17T14:54
2022-05-17T15:01
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей продукции, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров."Мы действительно подготовили отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортеров приоритетной продукции, необходимой в том числе для поддержания текущей производственной деятельности - по комплектующим, агрегатам, компонентам", - сказал он во время брифинга."И вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки (процентной - ред.) по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, - здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", - добавил он.Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена в первую очередь на то, чтобы поддержать компании, которые заинтересованы в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе, и в том числе для сохранения возможности выбора для потребителей по той продукции, которая традиционно приобреталась на зарубежных рынках."Но при этом, конечно же, это в первую очередь касается приоритетной импортной продукции", - уточнил глава Минпромторга.
https://ria.ru/20220512/podderzhka-1788116342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
14:54 17.05.2022 (обновлено: 15:01 17.05.2022)
Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров
Минпромторг поддержит импортеров приоритетных для России товаров льготными кредитами
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей продукции, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
"Мы действительно подготовили отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортеров приоритетной продукции, необходимой в том числе для поддержания текущей производственной деятельности - по комплектующим, агрегатам, компонентам", - сказал он во время брифинга.
"И вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки (процентной - ред.) по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, - здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", - добавил он.
Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена в первую очередь на то, чтобы поддержать компании, которые заинтересованы в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе, и в том числе для сохранения возможности выбора для потребителей по той продукции, которая традиционно приобреталась на зарубежных рынках.
"Но при этом, конечно же, это в первую очередь касается приоритетной импортной продукции", - уточнил глава Минпромторга
.