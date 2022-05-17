https://ria.ru/20220517/podderzhka-1789040972.html

Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров

Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров - РИА Новости, 17.05.2022

Минпромторг подготовил программу поддержки импортеров приоритетных товаров

Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:54

2022-05-17T14:54

2022-05-17T15:01

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_4c17a5f58c8423544bfd8848f8e45cfd.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей продукции, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров."Мы действительно подготовили отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортеров приоритетной продукции, необходимой в том числе для поддержания текущей производственной деятельности - по комплектующим, агрегатам, компонентам", - сказал он во время брифинга."И вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки (процентной - ред.) по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, - здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", - добавил он.Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена в первую очередь на то, чтобы поддержать компании, которые заинтересованы в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе, и в том числе для сохранения возможности выбора для потребителей по той продукции, которая традиционно приобреталась на зарубежных рынках."Но при этом, конечно же, это в первую очередь касается приоритетной импортной продукции", - уточнил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20220512/podderzhka-1788116342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров