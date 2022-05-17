https://ria.ru/20220517/podderzhka-1788923880.html

В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России

В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России - РИА Новости, 17.05.2022

В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России

В Латинской Америке воспринимают российскую спецоперацию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран, отмечает немецкий телеканал ZDF. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:24

2022-05-17T04:24

2022-05-17T10:11

россия

украина

куба

венесуэла

никарагуа

аргентина

бразилия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Латинской Америке воспринимают российскую спецоперацию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран, отмечает немецкий телеканал ZDF.Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно заявил, что его страна твердо стоит на стороне России. На Кубе в ходе традиционных первомайских торжеств были замечены люди с российскими флагами и символом Z в поддержку российской спецоперации.Другая латиноамериканская страна – Аргентина – в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов."Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова – Прим. ред.) острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно. Оккупируя наши Мальвинские острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно", - приводит телеканал слова политика.Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва, в свою очередь, выразил уверенность, что Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220515/demokratiya-1788617866.html

россия

украина

куба

венесуэла

никарагуа

аргентина

бразилия

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россия, украина, куба, венесуэла, никарагуа, аргентина, бразилия