https://ria.ru/20220517/pobratimy-1789044168.html
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами - РИА Новости, 17.05.2022
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами
Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:11
2022-05-17T15:11
2022-05-17T15:11
нижний тагил
луганск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города."Да", - подтвердили в пресс-службе информацию о том, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами.Там добавили, что соглашение об этом было подписано во вторник.Ранее городом-побратимом Нижнего Тагила был чешский город Хеб. "Чехи официальное письмо в адрес администрации направили о разрыве побратимских связей", - уточнили в пресс-службе мэрии.
https://ria.ru/20220426/goroda-pobratimy-1785578960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, луганск, в мире
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами
Нижний Тагил и Луганск подписали соглашение и стали городами-побратимами