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Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами - РИА Новости, 17.05.2022
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Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами - РИА Новости, 17.05.2022
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами
Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:11
2022-05-17T15:11
нижний тагил
луганск
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города."Да", - подтвердили в пресс-службе информацию о том, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами.Там добавили, что соглашение об этом было подписано во вторник.Ранее городом-побратимом Нижнего Тагила был чешский город Хеб. "Чехи официальное письмо в адрес администрации направили о разрыве побратимских связей", - уточнили в пресс-службе мэрии.
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нижний тагил, луганск, в мире
15:11 17.05.2022
 
Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами

Нижний Тагил и Луганск подписали соглашение и стали городами-побратимами

CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat / Нижний Тагил
Нижний Тагил - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
Нижний Тагил. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города.
"Да", - подтвердили в пресс-службе информацию о том, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами.
Там добавили, что соглашение об этом было подписано во вторник.
Ранее городом-побратимом Нижнего Тагила был чешский город Хеб. "Чехи официальное письмо в адрес администрации направили о разрыве побратимских связей", - уточнили в пресс-службе мэрии.
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