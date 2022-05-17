https://ria.ru/20220517/pobratimy-1789044168.html

Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами

Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами - РИА Новости, 17.05.2022

Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами

Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:11

2022-05-17T15:11

2022-05-17T15:11

нижний тагил

луганск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Луганск и Нижний Тагил Свердловской области стали городами-побратимами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии российского города."Да", - подтвердили в пресс-службе информацию о том, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами.Там добавили, что соглашение об этом было подписано во вторник.Ранее городом-побратимом Нижнего Тагила был чешский город Хеб. "Чехи официальное письмо в адрес администрации направили о разрыве побратимских связей", - уточнили в пресс-службе мэрии.

https://ria.ru/20220426/goroda-pobratimy-1785578960.html

нижний тагил

луганск

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

нижний тагил, луганск, в мире