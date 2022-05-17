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На курортах Краснодарского края откроют около 550 пляжей

На курортах Краснодарского края откроют около 550 пляжей - РИА Новости, 17.05.2022

На курортах Краснодарского края откроют около 550 пляжей

На курортах Краснодарского края в летнем сезоне будут работать 547 пляжей, их протяженность около 113 километров, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:09

2022-05-17T19:09

2022-05-17T19:09

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КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. На курортах Краснодарского края в летнем сезоне будут работать 547 пляжей, их протяженность около 113 километров, сообщает администрация региона."Всего в регионе будут работать 547 пляжей. Их обустроят в соответствии с краевым стандартом – оформят в едином стиле, на входных группах установят стенды с информацией о предоставляемых услугах и контактными телефонами экстренных служб. На всех пляжах будут дежурить спасатели, которые прошли соответствующее обучение", - говорится в сообщении.Уточняется, что протяженность пляжей составит около 113 километров. "Количество отдыхающих на Кубани ежедневно увеличивается. Большинство из них приезжает в Краснодарский край летом ради пляжного отдыха. В связи с этим возрастет нагрузка на курорты Черноморо-Азовского побережья. Наша задача – обеспечить стопроцентную готовность пляжей уже к 1 июня", – заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. Она добавила, что безопасность людей остается неоспоримым приоритетом при организации пляжного отдыха.Также в текущем году в Краснодарском крае планируется открыть 11 новых пляжных территорий общей протяженностью почти 3 километра. Восемь из них на побережье Черного моря, два – на Азовском и один городской пляж в Курганинске.Кроме того, по поручению губернатора региона в крае оборудуют места купания на внутренних водоемах. Всего в текущем году обустроят 16 пляжей в степных районах края.

https://ria.ru/20220511/biznes-1787914573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, черное море, россия, туризм, новости - туризм, общество