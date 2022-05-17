https://ria.ru/20220517/plen-1789081964.html

В Крыму заявили о поражении Зеленского из-за сдачи боевиков "Азова" в плен

В Крыму заявили о поражении Зеленского из-за сдачи боевиков "Азова" в плен - РИА Новости, 17.05.2022

В Крыму заявили о поражении Зеленского из-за сдачи боевиков "Азова" в плен

Сдача в плен боевиков националистического батальона "Азов", укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, лишила Владимира Зеленского важной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:27

2022-05-17T17:27

2022-05-17T17:27

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

владимир путин

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донбасс

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вооруженные силы украины

telegram (приложение)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Сдача в плен боевиков националистического батальона "Азов", укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, лишила Владимира Зеленского важной информационной победы, теперь героизировать националистов не получится, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР."Факт капитуляции "Азовстали" более медийный, чем военный. Безусловно, развернута пропаганда и идолоизация тех, кто находится на заводе. Сдача их в плен - это ликвидация идола в информационном поле. У Зеленского забрали важную информационную победу. По его сценарию, азовцы должны были быть мертвыми, героями, а потом можно было бы ставить им памятники, возводить о них легенды. Но все произошло иначе", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, теперь пленные будут давать показания."Мы узнаем много интересного и неприятного для всей этой грязной команды, которая погрязла во лжи. Рассыпан еще один фейк, а эти "мученики", "защитники Брестской крепости", как они умудрялись себя называть, превращаются в обычных преступников, уголовников, которыми они по сути являются", - подчеркнул глава парламента.Моральный дух украинских войск сейчас находится на пределе, считает он."И в этом смысле капитуляция - тоже очень важный момент. Они понимают, что их ожидает, потому что вся мариупольская группировка была перемолота. Такой итог ждет и те соединения, которые находятся в Донбассе. И они это прекрасно понимают. Думаю, сдача азовцев и ВСУ будет иметь большие последствия для украинской армии, для их морального состояния", - подчеркнул Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1789010378.html

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

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игорь конашенков, владимир путин, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, telegram (приложение)