https://ria.ru/20220517/pixar-1789109825.html
Студия Pixar рассказала о новом проекте
Студия Pixar рассказала о новом проекте - РИА Новости, 18.05.2022
Студия Pixar рассказала о новом проекте
Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental", сообщает Variety. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-17T20:40
2022-05-17T20:40
2022-05-18T10:35
культура
новости культуры
кино и сериалы
pixar
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental", сообщает Variety. Главные герои — Эмбер и Уэйд. Они представители разных стихий. Огненная девушка и парень, плывущий по течению, несмотря различия, обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего.Режиссер — Питер Сон, снявший другую ленту Pixar — "Хороший динозавр". Новый фильм вдохновлен детством постановщика в Нью-Йорке. Его родители эмигрировали из Кореи в начале 1970-х годов и открыли продуктовый магазин в Бронксе. Он вырос среди представителей разных культур. Этот опыт и привел Сона к фильму "Elemental". "Наша история основана на классических элементах — огне, воде, земле и воздухе. Некоторые из них смешиваются друг с другом, а другие нет. Что если бы все они были живыми?" — поясняет концепцию Сон. Студия Pixar известна широкой аудитории по франшизе "История игрушек", первый фильм которой вышел в 1995 году и произвел революцию в мультипликации. Технически лента была выполнена на принципиально новом уровне. Сюжет тоже понравился и детям, и взрослым. Мировая премьера ленты "Elemental" запланирована на 16 июня 2023 года.
https://ria.ru/20220512/paramount-1788070641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, pixar
20:40 17.05.2022 (обновлено: 10:35 18.05.2022)
Студия Pixar рассказала о новом проекте
Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental"
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental", сообщает
Variety.
Главные герои — Эмбер и Уэйд. Они представители разных стихий. Огненная девушка и парень, плывущий по течению, несмотря различия, обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего.
Режиссер — Питер Сон, снявший другую ленту Pixar — "Хороший динозавр". Новый фильм вдохновлен детством постановщика в Нью-Йорке.
Его родители эмигрировали из Кореи в начале 1970-х годов и открыли продуктовый магазин в Бронксе. Он вырос среди представителей разных культур. Этот опыт и привел Сона к фильму "Elemental".
"Наша история основана на классических элементах — огне, воде, земле и воздухе. Некоторые из них смешиваются друг с другом, а другие нет. Что если бы все они были живыми?" — поясняет концепцию Сон.
Студия Pixar известна широкой аудитории по франшизе "История игрушек", первый фильм которой вышел в 1995 году и произвел революцию в мультипликации. Технически лента была выполнена на принципиально новом уровне. Сюжет тоже понравился и детям, и взрослым.
Мировая премьера ленты "Elemental" запланирована на 16 июня 2023 года.