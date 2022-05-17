https://ria.ru/20220517/pixar-1789109825.html

Студия Pixar рассказала о новом проекте

Студия Pixar рассказала о новом проекте - РИА Новости, 18.05.2022

Студия Pixar рассказала о новом проекте

Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental", сообщает Variety. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-17T20:40

2022-05-17T20:40

2022-05-18T10:35

культура

новости культуры

кино и сериалы

pixar

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Студия Pixar рассказала о новом проекте "Elemental", сообщает Variety. Главные герои — Эмбер и Уэйд. Они представители разных стихий. Огненная девушка и парень, плывущий по течению, несмотря различия, обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего.Режиссер — Питер Сон, снявший другую ленту Pixar — "Хороший динозавр". Новый фильм вдохновлен детством постановщика в Нью-Йорке. Его родители эмигрировали из Кореи в начале 1970-х годов и открыли продуктовый магазин в Бронксе. Он вырос среди представителей разных культур. Этот опыт и привел Сона к фильму "Elemental". "Наша история основана на классических элементах — огне, воде, земле и воздухе. Некоторые из них смешиваются друг с другом, а другие нет. Что если бы все они были живыми?" — поясняет концепцию Сон. Студия Pixar известна широкой аудитории по франшизе "История игрушек", первый фильм которой вышел в 1995 году и произвел революцию в мультипликации. Технически лента была выполнена на принципиально новом уровне. Сюжет тоже понравился и детям, и взрослым. Мировая премьера ленты "Elemental" запланирована на 16 июня 2023 года.

https://ria.ru/20220512/paramount-1788070641.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, pixar