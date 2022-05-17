https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html

В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ

В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022

В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ

Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:11

2022-05-17T03:11

2022-05-17T03:11

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.ЦРПТ также поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода. "Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка", - подчеркнул Дубин.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220516/markirovka-1788720957.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика