https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html
В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ
В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022
В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ
Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:11
2022-05-17T03:11
2022-05-17T03:11
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.ЦРПТ также поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода. "Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка", - подчеркнул Дубин.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220516/markirovka-1788720957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
В России в будущем введут обязательную маркировку пива, заявили в ЦРПТ
Глава совета директоров ЦРПТ Дубин: в России в будущем введут обязательную маркировку пива
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"В перспективе обязательная маркировка, конечно, будет внедрена, там однозначно будет фискальный эффект", - сказал он, отвечая на вопрос о маркировке пива.
ЦРПТ также поддерживает предложение Минпромторга РФ
о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода. "Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка", - подчеркнул Дубин.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.