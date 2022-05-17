https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789008487.html

В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии

В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:12

2022-05-17T13:12

2022-05-17T13:44

общество

александр бугаев

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации."Не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос наличии плана возродить пионерское движение.Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ планируется создать новое общероссийское движение детей и молодежи, о запуске котором планируется объявить на столетие со дня организации пионерского движения.Сегодня замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике.

https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789002724.html

https://ria.ru/20220517/traditsii-1788992393.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бугаев, россия