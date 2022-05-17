https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789008487.html
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:12
2022-05-17T13:12
2022-05-17T13:44
общество
александр бугаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150807/00/1508070008_0:132:2041:1280_1920x0_80_0_0_bcf27b680958d92dbe2028931fd2badb.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации."Не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос наличии плана возродить пионерское движение.Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ планируется создать новое общероссийское движение детей и молодежи, о запуске котором планируется объявить на столетие со дня организации пионерского движения.Сегодня замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике.
https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789002724.html
https://ria.ru/20220517/traditsii-1788992393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150807/00/1508070008_0:75:2041:1607_1920x0_80_0_0_e305d9b0de43d3b57c4e1f187adedfa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бугаев, россия
13:12 17.05.2022 (обновлено: 13:44 17.05.2022)
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал сообщения о создании аналога пионерии