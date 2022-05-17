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В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:12
2022-05-17T13:44
общество
александр бугаев
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации."Не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос наличии плана возродить пионерское движение.Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ планируется создать новое общероссийское движение детей и молодежи, о запуске котором планируется объявить на столетие со дня организации пионерского движения.Сегодня замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике.
https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789002724.html
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общество, александр бугаев, россия
13:12 17.05.2022 (обновлено: 13:44 17.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал сообщения о создании аналога пионерии

© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанкУчастники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве
Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации.
"Не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос наличии плана возродить пионерское движение.
Пионеры - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:57
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием
Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ планируется создать новое общероссийское движение детей и молодежи, о запуске котором планируется объявить на столетие со дня организации пионерского движения.
Сегодня замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике.
Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:28
Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике
 
ОбществоАлександр БугаевРоссия
 
 
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