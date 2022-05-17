https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789002724.html

Володин поздравил пионерскую организацию со столетием

Володин поздравил пионерскую организацию со столетием - РИА Новости, 17.05.2022

Володин поздравил пионерскую организацию со столетием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании палаты с поздравлением в связи со 100-летием пионерской организации. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:57

2022-05-17T12:57

2022-05-17T12:57

общество

госдума рф

вячеслав володин

всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании палаты с поздравлением в связи со 100-летием пионерской организации."Давайте поздравим, во-первых, всех со 100-летием пионерской организации, именно 100 лет назад была создана пионерская организация в нашей стране", - сообщил он.Также Володин проинформировал депутатов о подготовленной КПРЫ выставке в ГД, посвященной пионерии. "И вспомнить детство, которое многие из вас провели, будучи пионерами. Геннадий Андреевич (Зюганов), вам предоставляется слово, видите, как перед вашим выступлением все вспомнили то время, когда были пионерами", - добавил спикер.

https://ria.ru/20220517/traditsii-1788992393.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, вячеслав володин, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина