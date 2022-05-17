Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789002724.html
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием - РИА Новости, 17.05.2022
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании палаты с поздравлением в связи со 100-летием пионерской организации. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:57
2022-05-17T12:57
общество
госдума рф
вячеслав володин
всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571446010_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_303aaa120db17a55cd52b16cf9222ce5.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании палаты с поздравлением в связи со 100-летием пионерской организации."Давайте поздравим, во-первых, всех со 100-летием пионерской организации, именно 100 лет назад была создана пионерская организация в нашей стране", - сообщил он.Также Володин проинформировал депутатов о подготовленной КПРЫ выставке в ГД, посвященной пионерии. "И вспомнить детство, которое многие из вас провели, будучи пионерами. Геннадий Андреевич (Зюганов), вам предоставляется слово, видите, как перед вашим выступлением все вспомнили то время, когда были пионерами", - добавил спикер.
https://ria.ru/20220517/traditsii-1788992393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571446010_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_3d1b7e3a639cae8bc01da40779294f5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, вячеслав володин, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
12:57 17.05.2022
 
Володин поздравил пионерскую организацию со столетием

Спикер Госдумы Володин поздравил пионерскую организацию со столетием

© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в фотобанкПионеры
Пионеры - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Лев Поликашин
Перейти в фотобанк
Пионеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании палаты с поздравлением в связи со 100-летием пионерской организации.
"Давайте поздравим, во-первых, всех со 100-летием пионерской организации, именно 100 лет назад была создана пионерская организация в нашей стране", - сообщил он.
Также Володин проинформировал депутатов о подготовленной КПРЫ выставке в ГД, посвященной пионерии. "И вспомнить детство, которое многие из вас провели, будучи пионерами. Геннадий Андреевич (Зюганов), вам предоставляется слово, видите, как перед вашим выступлением все вспомнили то время, когда были пионерами", - добавил спикер.
Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:28
Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике
 
ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинВсесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала