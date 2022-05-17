https://ria.ru/20220517/peskov-1788968073.html

Россия продолжит работу в G20, заявил Песков

Россия продолжит работу в G20, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Россия продолжит работу в G20, заявил Песков

Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:35

в мире

дмитрий песков

россия

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как вы знаете, были контакты, и есть приглашение. В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия , - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном визите Путина в Индонезию.

https://ria.ru/20220505/putin-1787015515.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, россия, индонезия