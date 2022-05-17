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Россия продолжит работу в G20, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия продолжит работу в G20, заявил Песков
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков
Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:17
2022-05-17T11:35
в мире
дмитрий песков
россия
индонезия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как вы знаете, были контакты, и есть приглашение. В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия , - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном визите Путина в Индонезию.
https://ria.ru/20220505/putin-1787015515.html
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в мире, дмитрий песков, россия, индонезия
11:17 17.05.2022 (обновлено: 11:35 17.05.2022)
 
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия продолжит работу в G20

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, были контакты, и есть приглашение. В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия , - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном визите Путина в Индонезию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 15:14
Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена, пишет WP
 
В миреДмитрий ПесковРоссияИндонезия
 
 
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