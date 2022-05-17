https://ria.ru/20220517/peskov-1788968073.html
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков
Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:17
2022-05-17T11:17
2022-05-17T11:35
в мире
дмитрий песков
россия
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия по мере приближения саммита двадцатки в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае, у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как вы знаете, были контакты, и есть приглашение. В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия , - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном визите Путина в Индонезию.
https://ria.ru/20220505/putin-1787015515.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия, индонезия
11:17 17.05.2022 (обновлено: 11:35 17.05.2022)
Россия продолжит работу в G20, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия продолжит работу в G20