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Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны - РИА Новости, 17.05.2022
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Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны - РИА Новости, 17.05.2022
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
РИА Новости. Песков: в рейтинге стран, ведущих информационные войны, лидируют англосаксы, французские, немецкие и украинские медиа РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:58
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в мире
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РИА Новости. Песков: в рейтинге стран, ведущих информационные войны, лидируют англосаксы, французские, немецкие и украинские медиа
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в мире
10:58 17.05.2022 (обновлено: 11:05 17.05.2022)
 
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны

Пресс-секретарь Песков: в рейтинге стран, ведущих инфовойны, лидируют англосаксы и Украина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РИА Новости. Песков: в рейтинге стран, ведущих информационные войны, лидируют англосаксы, французские, немецкие и украинские медиа
 
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