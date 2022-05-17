https://ria.ru/20220517/peskov-1788961274.html
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны - РИА Новости, 17.05.2022
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
РИА Новости. Песков: в рейтинге стран, ведущих информационные войны, лидируют англосаксы, французские, немецкие и украинские медиа РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:58
2022-05-17T10:58
2022-05-17T11:05
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
РИА Новости. Песков: в рейтинге стран, ведущих информационные войны, лидируют англосаксы, французские, немецкие и украинские медиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
10:58 17.05.2022 (обновлено: 11:05 17.05.2022)
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
Пресс-секретарь Песков: в рейтинге стран, ведущих инфовойны, лидируют англосаксы и Украина