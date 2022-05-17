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Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков
Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков
RT стал раздражителем для Запада сразу после появления, его восприняли как опасность, так как появилась альтернативная точка зрения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:43
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общество
телеканал rt
дмитрий песков
маргарита симоньян
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. RT стал раздражителем для Запада сразу после появления, его восприняли как опасность, так как появилась альтернативная точка зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.Во время выступления Песков заявил, что в 2005 году RT фактически создавала группа энтузиастов под руководством журналистки Маргариты Симоньян, однако "крошечная" по сравнению с медиаимпериями англосаксов RT сразу стала раздражителем для Запада."И вот эта маленькая компания сразу стала раздражителем, они ее восприняли как опасность. А если сравнить нашу RT с медиаимпериями этих самых англосаксов, вы увидите, что она маленькая, но эффективность ее стала расти потому, что появилась альтернативная точка зрения", - сказал Песков.
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общество, телеканал rt, дмитрий песков, маргарита симоньян
10:43 17.05.2022 (обновлено: 11:22 17.05.2022)
 
Запад сразу воспринял RT как опасность, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что RT сразу стал раздражителем для Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT
Девушки на стенде телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. RT стал раздражителем для Запада сразу после появления, его восприняли как опасность, так как появилась альтернативная точка зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.
Во время выступления Песков заявил, что в 2005 году RT фактически создавала группа энтузиастов под руководством журналистки Маргариты Симоньян, однако "крошечная" по сравнению с медиаимпериями англосаксов RT сразу стала раздражителем для Запада.
"И вот эта маленькая компания сразу стала раздражителем, они ее восприняли как опасность. А если сравнить нашу RT с медиаимпериями этих самых англосаксов, вы увидите, что она маленькая, но эффективность ее стала расти потому, что появилась альтернативная точка зрения", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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