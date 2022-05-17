https://ria.ru/20220517/peskov-1788952357.html

Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков

Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков

Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:31

2022-05-17T10:31

2022-05-17T10:50

общество

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать, приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте, просим вас договориться о том, как мы вместе будем жить в мире, просим вас договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике и торговле", - сказал он на марафоне "Новые горизонты"."Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы, что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788953367.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)