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Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков
Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков
Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:31
2022-05-17T10:50
общество
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать, приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте, просим вас договориться о том, как мы вместе будем жить в мире, просим вас договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике и торговле", - сказал он на марафоне "Новые горизонты"."Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы, что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там", - добавил Песков.
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общество, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
10:31 17.05.2022 (обновлено: 10:50 17.05.2022)
 
Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков

Песков: Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать, приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте, просим вас договориться о том, как мы вместе будем жить в мире, просим вас договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике и торговле", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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"Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы, что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там", - добавил Песков.
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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