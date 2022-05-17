10:31 17.05.2022 (обновлено: 10:50 17.05.2022)
Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали, заявил Песков
Песков: Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать, приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте, просим вас договориться о том, как мы вместе будем жить в мире, просим вас договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике и торговле", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".
"Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы, что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там", - добавил Песков.