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Слуцкий обвинил США в остановке Украиной переговоров с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/peregovory-1789137761.html
Слуцкий обвинил США в остановке Украиной переговоров с Россией
Слуцкий обвинил США в остановке Украиной переговоров с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
Слуцкий обвинил США в остановке Украиной переговоров с Россией
Вашингтонские кураторы Владимира Зеленского внесли вклад в то, что переговоры с РФ, начавшиеся 28 февраля, обернулись стагнацией и уже не ведутся ни в каком... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:19
2022-05-17T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
государственный департамент сша
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтонские кураторы Владимира Зеленского внесли вклад в то, что переговоры с РФ, начавшиеся 28 февраля, обернулись стагнацией и уже не ведутся ни в каком формате, заявил глава думского комитета по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий."Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, США не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах."Они объявили России гибридную войну и ведут ее чужими руками… Госдепу не стоит пытаться создавать "условия" путем военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты", - добавил он.
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в мире, россия, украина, сша, государственный департамент сша, леонид слуцкий (политик)
23:19 17.05.2022
 
Слуцкий обвинил США в остановке Украиной переговоров с Россией

Слуцкий: кураторы Зеленского из США внесли вклад в остановку переговоров с Россией

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтонские кураторы Владимира Зеленского внесли вклад в то, что переговоры с РФ, начавшиеся 28 февраля, обернулись стагнацией и уже не ведутся ни в каком формате, заявил глава думского комитета по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий.
"Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, США не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах.
"Они объявили России гибридную войну и ведут ее чужими руками… Госдепу не стоит пытаться создавать "условия" путем военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:52
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАГосударственный департамент СШАЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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