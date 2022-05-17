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Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы - РИА Новости, 17.05.2022
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Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы
Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы - РИА Новости, 17.05.2022
Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:28
2022-05-17T20:28
сша
цены на нефть
венесуэла
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.Вместе с тем, он подчеркнул, что данное послабление дает возможность лишь вести диалог о будущей деятельности, но не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA на данном этапе.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
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сша, цены на нефть, венесуэла, министерство финансов сша, chevron , pdvsa
20:28 17.05.2022
 
Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы

Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.
Вместе с тем, он подчеркнул, что данное послабление дает возможность лишь вести диалог о будущей деятельности, но не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA на данном этапе.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:11
СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ
 
СШАЦены на нефтьВенесуэлаМинистерство финансов СШАChevronPDVSA
 
 
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