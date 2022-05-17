https://ria.ru/20220517/peregovory-1789123495.html

Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы

Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы - РИА Новости, 17.05.2022

Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:28

2022-05-17T20:28

2022-05-17T20:28

сша

цены на нефть

венесуэла

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chevron

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.Вместе с тем, он подчеркнул, что данное послабление дает возможность лишь вести диалог о будущей деятельности, но не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA на данном этапе.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.

https://ria.ru/20220510/neft-1787758567.html

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