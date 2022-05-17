Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы
Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.
Вместе с тем, он подчеркнул, что данное послабление дает возможность лишь вести диалог о будущей деятельности, но не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA на данном этапе.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.