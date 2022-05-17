https://ria.ru/20220517/peregovory-1788978928.html
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД
Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:52
2022-05-17T11:52
2022-05-17T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко."Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.).", - сказал он журналистам. Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
11:52 17.05.2022 (обновлено: 12:54 17.05.2022)
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД
Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса