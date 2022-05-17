https://ria.ru/20220517/peregovory-1788978928.html

Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД

Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД - РИА Новости, 17.05.2022

Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД

Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:52

2022-05-17T11:52

2022-05-17T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко."Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.).", - сказал он журналистам. Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

https://ria.ru/20220515/berbok-1788684890.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр