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Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/peregovory-1788978928.html
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД
Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:52
2022-05-17T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко."Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.).", - сказал он журналистам. Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.
https://ria.ru/20220515/berbok-1788684890.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
11:52 17.05.2022 (обновлено: 12:54 17.05.2022)
 
Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявили в российском МИД

Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.).", - сказал он журналистам. Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 18:36
Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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