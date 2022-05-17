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Лавров заявил о цели Запада затянуть переговоры с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/peregovory-1788977134.html
Лавров заявил о цели Запада затянуть переговоры с Россией
Лавров заявил о цели Запада затянуть переговоры с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров заявил о цели Запада затянуть переговоры с Россией
Переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и измотать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:48
2022-05-17T12:01
сергей лавров
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и измотать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть по разным каналам поступающая информация о том, что ведут украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон... Они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой Российской Федерации, измотать, утомить и прочее", - сказал Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новые горизонты". Глава внешнеполитического ведомства добавил, что надежды на то, что перевод разговора на уровень Вашингтона или Лондона что-то изменит, нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220515/berbok-1788684890.html
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788340378.html
https://ria.ru/20220512/peregovory-1788089575.html
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сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:48 17.05.2022 (обновлено: 12:01 17.05.2022)
 
Лавров заявил о цели Запада затянуть переговоры с Россией

Лавров: переговоры с Россией хотят затянуть, рассчитывая измотать ее и нанести ей урон

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и измотать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть по разным каналам поступающая информация о том, что ведут украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон... Они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой Российской Федерации, измотать, утомить и прочее", - сказал Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новые горизонты". Глава внешнеполитического ведомства добавил, что надежды на то, что перевод разговора на уровень Вашингтона или Лондона что-то изменит, нет.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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