https://ria.ru/20220517/pentagon-1789138240.html
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских - РИА Новости, 17.05.2022
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских
Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:27
2022-05-17T23:27
2022-05-17T23:27
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби."Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации", - сказал Кирби на брифингеВопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно."Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся", - сказал Кирби."Что касается ответственности - это война, это бой", - отметил пресс-секретарь Пентагона.Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов. По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, "в отличие от России". "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт", - заключил Кирби.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, министерство обороны сша, сирия, исламское государство, джон кирби, пентагон
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских
Пентагон объяснил, почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
"Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ
* (ИГ*) на основе имеющейся информации", - сказал Кирби на брифинге
Вопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США
в Сирии
в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США
никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно.
"Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся", - сказал Кирби.
"Что касается ответственности - это война, это бой", - отметил пресс-секретарь Пентагона.
Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов. По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, "в отличие от России". "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт", - заключил Кирби.
* Запрещенная в России террористическая организация.