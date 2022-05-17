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Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских - РИА Новости, 17.05.2022
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Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских - РИА Новости, 17.05.2022
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских
Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:27
2022-05-17T23:27
в мире
сша
министерство обороны сша
сирия
исламское государство
джон кирби
пентагон
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби."Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации", - сказал Кирби на брифингеВопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно."Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся", - сказал Кирби."Что касается ответственности - это война, это бой", - отметил пресс-секретарь Пентагона.Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов. По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, "в отличие от России". "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт", - заключил Кирби.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, министерство обороны сша, сирия, исламское государство, джон кирби, пентагон
23:27 17.05.2022
 
Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских

Пентагон объяснил, почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
"Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации", - сказал Кирби на брифинге
Вопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно.
"Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся", - сказал Кирби.
"Что касается ответственности - это война, это бой", - отметил пресс-секретарь Пентагона.
Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов. По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, "в отличие от России". "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт", - заключил Кирби.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАМинистерство обороны СШАСирияИсламское государствоДжон КирбиПентагон
 
 
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