https://ria.ru/20220517/pentagon-1789138240.html

Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских

Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских - РИА Новости, 17.05.2022

Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских

Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:27

2022-05-17T23:27

2022-05-17T23:27

в мире

сша

министерство обороны сша

сирия

исламское государство

джон кирби

пентагон

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби."Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации", - сказал Кирби на брифингеВопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно."Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся", - сказал Кирби."Что касается ответственности - это война, это бой", - отметил пресс-секретарь Пентагона.Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов. По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, "в отличие от России". "Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт", - заключил Кирби.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787999005.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, сирия, исламское государство, джон кирби, пентагон