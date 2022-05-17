https://ria.ru/20220517/patrushev-1789040456.html
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.05.2022
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев
Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:52
2022-05-17T14:52
2022-05-17T15:05
в мире
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ."Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - добавил Патрушев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/zakharova-1788699730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николай патрушев
14:52 17.05.2022 (обновлено: 15:05 17.05.2022)
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад запустил бы антироссийскую кампанию в любом случае