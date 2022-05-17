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Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.05.2022
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев
Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:52
2022-05-17T15:05
в мире
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ."Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - добавил Патрушев.
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в мире, россия, николай патрушев
14:52 17.05.2022 (обновлено: 15:05 17.05.2022)
 
Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад запустил бы антироссийскую кампанию в любом случае

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ.
"Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - добавил Патрушев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 20:14В России
Захарова: Москва даст ответ на все антироссийские выходки Запада
 
В миреРоссияНиколай Патрушев
 
 
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