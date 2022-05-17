https://ria.ru/20220517/patrushev-1789040456.html

Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев

Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.05.2022

Запад вынашивал планы антироссийской кампании до февраля, заявил Патрушев

Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:52

2022-05-17T14:52

2022-05-17T15:05

в мире

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад задолго до февраля 2022 года вынашивал планы глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ."Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - добавил Патрушев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/zakharova-1788699730.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николай патрушев