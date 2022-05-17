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Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области - РИА Новости, 17.05.2022
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Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области
Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области - РИА Новости, 17.05.2022
Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области
Зоны отдыха для детей и взрослых, а также скейт-парки оборудуют в 14 парках Московской области до конца года в рамках федерального проекта "Формирование... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:23
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Зоны отдыха для детей и взрослых, а также скейт-парки оборудуют в 14 парках Московской области до конца года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал министр благоустройства МО Михаил Хайкин, создание комфортной городской среды сейчас – одна из приоритетных задач правительства региона.В парках создадут комфортные навесы со скамейками и многофункциональные игровые комплексы для детей всех возрастов.
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московская область (подмосковье)
20:23 17.05.2022
 

Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович Детская игровая площадка
 Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Зоны отдыха для детей и взрослых, а также скейт-парки оборудуют в 14 парках Московской области до конца года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".
Как рассказал министр благоустройства МО Михаил Хайкин, создание комфортной городской среды сейчас – одна из приоритетных задач правительства региона.
"Губернатор ставит перед нами задачу держать высокий темп благоустройства. С 2014 года ведем работу по созданию новых и обновлению существующих парков культуры и отдыха. При благоустройстве парков стараемся создать условия для всех отдыхающих, чтобы каждый житель мог для себя найти занятие по душе", – сказал министр.
В парках создадут комфортные навесы со скамейками и многофункциональные игровые комплексы для детей всех возрастов.
 
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