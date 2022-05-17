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Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области

Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области - РИА Новости, 17.05.2022

Новые зоны для отдыха появятся в 14 парках Московской области

Зоны отдыха для детей и взрослых, а также скейт-парки оборудуют в 14 парках Московской области до конца года в рамках федерального проекта "Формирование... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:23

2022-05-17T20:23

2022-05-17T20:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Зоны отдыха для детей и взрослых, а также скейт-парки оборудуют в 14 парках Московской области до конца года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал министр благоустройства МО Михаил Хайкин, создание комфортной городской среды сейчас – одна из приоритетных задач правительства региона.В парках создадут комфортные навесы со скамейками и многофункциональные игровые комплексы для детей всех возрастов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)