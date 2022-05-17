https://ria.ru/20220517/otkaz-1788926055.html

Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов

Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов - РИА Новости, 17.05.2022

Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов

Германии придется заплатить "немалую цену" в случае отказа от российской нефти, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:05

2022-05-17T06:05

2022-05-17T06:05

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россия

германия

евросоюз

алексей пушков

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Германии придется заплатить "немалую цену" в случае отказа от российской нефти, заявил сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Германия откажется от импорта российской нефти до конца этого года, даже если европейские страны не согласуют эту меру для очередного пакета санкций."Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит "как утопия"."Тем не менее курс Берлина на "распаривание" немецкой экономики и российских энергоресурсов - это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека", - резюмировал сенатор.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестая волна ограничений предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют эту инициативу.

https://ria.ru/20220516/podderzhka-1788878300.html

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в мире, россия, германия, евросоюз, алексей пушков