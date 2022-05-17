https://ria.ru/20220517/otdykh-1788972195.html

В Хабаровском крае организуют отдых для детей участников спецоперации

В Хабаровском крае организуют отдых для детей участников спецоперации - РИА Новости, 17.05.2022

В Хабаровском крае организуют отдых для детей участников спецоперации

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился, чтобы для детей военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые принимают участие в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:32

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился, чтобы для детей военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые принимают участие в спецоперации на Украине, организовали отдых.Глава региона находится с двухденевной рабочей поездкой в Солнечном районе. Там он провел выездное расширенное заседание регионального правительства по вопросу реализации ряда флагманских направлений развития региона."Дал отдельное поручение комитету по делам молодежи - организовать мини-смены для детей военнослужащих ВВО, которые участвуют в специальной военной операции, на базе одного из центров отдыха края. Ведь в регионе продолжают жить, учиться и работать их жены и дети. И прежде всего в психологическом плане мы должны им помогать", - написал Дегтярев в Telegram после совещания.Также губернатор отметил, что реализация флагманских инициатив и их ключевых проектов "Мой Хабаровский край", "Культурные гастроли", "Дорога молодым" уже начата. Есть первые результаты. "Их на расширенном заседании правительства края подробно разобрали с коллегами. Как и узкие места, которые требуют расшивки", - уточнил глава региона."Отдельно выделю позитивную работу по проектам территориального общественного самоуправления (ТОС). На этот год уже определились: 341 идея ТОС более чем в 100 муниципалитетах получила поддержку краевого бюджета. И впервые этой деятельностью охвачены все городские округа и районы края", – подчеркнул Дегтярев.По информации краевого кабмина, помимо участия региона, все проекты материально поддерживают и сами граждане: речь идёт о 113 миллионах рублей, общая сумма финансирования превышает 335 миллионов. Что же касается инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), то и они стали индикатором гражданской активности в регионе, отметили в правительстве края. В настоящий момент работает 1651 организация, треть из них активно взаимодействуют с органами власти. В этом году на реализацию их идей Фондом президентских грантов выделено 10,2 миллиона рублей. Чтобы увеличить долю финансирования, губернатор заявил о необходимости активизировать участие таких организаций в федеральных грантовых конкурсах. Помогать в этом им будет краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций.На заседании акцентировали внимание и на том, что в крае активно развивается флагманское направление "Культурные гастроли" и его опорный проект "Пушкинская карта". Сегодня регион – лидер в Дальневосточном федеральном округе по количеству выданных подросткам и молодежи картам и учреждений-участников. Первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин во время визита замминистра культуры РФ Ольги Яриловой на прошлой неделе рассказал, что наибольшим спросом среди учреждений по проекту "Пушкинская карта" пользуется Хабаровский краевой театр драмы, где реализовано уже 8,5 тысячи билетов. На кинотеатры спрос меньше, уточнял он. К проекту в регионе подключено почти 40% учреждений - это 69 объектов культуры, из них 22 кинотеатра. Картами владеют 42 тысячи молодых людей."Однако потенциал программы у нас в полной мере не реализован. Только 43 из 176 участников подключились к "Пушкинской карте". Это менее четверти. Прошу глав муниципальных образований проработать этот вопрос. Это же доходы ваших учреждений. Возможность больше сделать для своих детей. Причем без использования средств местных бюджетов", - обратил внимание присутствующих на совещании губернатор."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил 3 тысячи рублей, в этом году он будет увеличен до 5 тысяч, кроме того, по карте можно будет покупать билеты на отечественные фильмы.Дегтярев регулярно проводит в соцсетях прямые эфиры и открытые линии, выезжает в районы края, встречается с общественниками. Выездные заседания правительства помогают краевым чиновникам лучше понять ситуацию на местах, а местным властям – цели и задачи, которыми руководствуется край. По решению губернатора, все выездные заседания теперь проходят в расширенном формате, в них принимают участие в том числе местные депутаты, представители районных администраций. Так глава региона имеет исчерпывающее представление о каждом районе – его ситуации, проблемах, перспективах. Это позволяет применять к каждой территории дифференцированный подход, опираясь на существующие точки роста. Фактически для каждого района существует своя дорожная карта развития, совместная работа по которой силами краевых и местных властей уже идет.Краевой кабмин отмечает, что новый губернатор привносит в госуправление регионом лучшие практики, хорошо зарекомендовавшие себя на федеральном уровне и в бизнесе.

https://ria.ru/20220509/degtyarev-1787611614.html

https://ria.ru/20220504/zhile-1786752335.html

https://ria.ru/20220514/soglashenie-1788469371.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев