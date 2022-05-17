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Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап" - РИА Новости, 17.05.2022
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Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап"
Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап" - РИА Новости, 17.05.2022
Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап"
Стартовала вторая волна отбора конкурса "Студенческий стартап", в рамках которого молодые предприниматели смогут получить 1 миллион рублей на реализацию своих... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:52
2022-05-17T20:52
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стартовала вторая волна отбора конкурса "Студенческий стартап", в рамках которого молодые предприниматели смогут получить 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-идей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."У меня хорошая новость. Я объявляю о начале второй волны отбора конкурса на участие в "Студенческом стартапе"… вы (студенты - ред.) сейчас первые начинаете вторую волну, она будет идти до 30 июня. Вы подаете первыми заявки, мы вас выбираем, каждому по миллиону, сделали стартап", - сказал Чернышенко во время просветительского марафона "Новые горизонты".Согласно презентации вице-премьера, первая очередь приема заявок на конкурс завершилась 11 апреля. Всего было подано 2,3 тысячи заявок из 78 регионов России.
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общество, россия, дмитрий чернышенко
20:52 17.05.2022
 
Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап"

Чернышенко объявил о начале второй волны отбора на конкурс "Студенческий стартап"

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / Goodluz
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стартовала вторая волна отбора конкурса "Студенческий стартап", в рамках которого молодые предприниматели смогут получить 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-идей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У меня хорошая новость. Я объявляю о начале второй волны отбора конкурса на участие в "Студенческом стартапе"… вы (студенты - ред.) сейчас первые начинаете вторую волну, она будет идти до 30 июня. Вы подаете первыми заявки, мы вас выбираем, каждому по миллиону, сделали стартап", - сказал Чернышенко во время просветительского марафона "Новые горизонты".
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 10:49
Тысяча студентов смогут получить гранты на создание стартапов в 2022 году
Согласно презентации вице-премьера, первая очередь приема заявок на конкурс завершилась 11 апреля. Всего было подано 2,3 тысячи заявок из 78 регионов России.
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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