https://ria.ru/20220517/otbor-1789126217.html

Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап"

Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап" - РИА Новости, 17.05.2022

Стартовала вторая волна отбора на конкурс "Студенческий стартап"

Стартовала вторая волна отбора конкурса "Студенческий стартап", в рамках которого молодые предприниматели смогут получить 1 миллион рублей на реализацию своих... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:52

2022-05-17T20:52

2022-05-17T20:52

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стартовала вторая волна отбора конкурса "Студенческий стартап", в рамках которого молодые предприниматели смогут получить 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-идей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."У меня хорошая новость. Я объявляю о начале второй волны отбора конкурса на участие в "Студенческом стартапе"… вы (студенты - ред.) сейчас первые начинаете вторую волну, она будет идти до 30 июня. Вы подаете первыми заявки, мы вас выбираем, каждому по миллиону, сделали стартап", - сказал Чернышенко во время просветительского марафона "Новые горизонты".Согласно презентации вице-премьера, первая очередь приема заявок на конкурс завершилась 11 апреля. Всего было подано 2,3 тысячи заявок из 78 регионов России.

https://na.ria.ru/20220222/minobrnauki-1774266242.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий чернышенко