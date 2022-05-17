13:38 17.05.2022 (обновлено: 15:15 17.05.2022)
В Италии обвинили ООН в насаждении двойных стандартов против России
Итальянский дипломат Кардилли обвинил ООН в насаждении двойных стандартов против России
© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Политика двойных стандартов на Западе превратилась в привычку, которая закрепилась в международных отношениях как с союзниками, так и с противниками. Об этом заявил итальянский дипломат Торквато Кардилли. Его статью разместил в своем блоге основатель партии "Пять звезд" Беппе Грилло.
По словам Кардилли, который в разные годы представлял Италию в Албании, Танзании, Саудовской Аравии и Анголе, Организация Объединенных Наций стала центром политических манипуляций. Он отметил, что Устав ООН на протяжении ее существования нарушался ради сохранения или завоевания влияния, и напомнил, как политику двойных стандартов использовали против Сербии и Ирака.
"Достаточно вспомнить отношение США и НАТО к случаю отделения Косово в ущерб Сербии, столица которой Белград подвергалась интенсивным бомбардировкам со стороны западного альянса вплоть до ее капитуляции. В то время никто на Западе — ни в правительстве, ни в СМИ — не возражал против суровости разрушений и не критиковал за отсутствие любой жалости к жертвам и разрушениям", — напомнил Кардилли.
Автор статьи считает, что исключение России из Совета по правам человека по результатам голосования Генеральной Ассамблеи ООН (93 голоса за и 92 голоса против при кворуме 78 голосов; 50 воздержавшихся) расходится с игнорированием реальных преступлений США.
"Ничего не было сделано на международном уровне для осуждения хладнокровных расстрелов целых семей, включая детей, во время вторжения США в Ирак, пыток, нагло документированных в социальных сетях теми же солдатами, которые вели себя как настоящие палачи в иракских тюрьмах Абу-Грейб или в тюремном лагере Гуантанамо", — возмутился он.
Даже через 77 лет после окончания Второй мировой множество государств, называющих себя независимыми демократиями, на деле остаются во власти вассалитета США, подытожил Кардилли.