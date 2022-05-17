https://ria.ru/20220517/oon-1789016894.html

В Италии обвинили ООН в насаждении двойных стандартов против России

В Италии обвинили ООН в насаждении двойных стандартов против России - РИА Новости, 17.05.2022

В Италии обвинили ООН в насаждении двойных стандартов против России

Политика двойных стандартов на Западе превратилась в привычку, которая закрепилась в международных отношениях как с союзниками, так и с противниками. Об этом... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:38

2022-05-17T13:38

2022-05-17T15:15

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Политика двойных стандартов на Западе превратилась в привычку, которая закрепилась в международных отношениях как с союзниками, так и с противниками. Об этом заявил итальянский дипломат Торквато Кардилли. Его статью разместил в своем блоге основатель партии "Пять звезд" Беппе Грилло.По словам Кардилли, который в разные годы представлял Италию в Албании, Танзании, Саудовской Аравии и Анголе, Организация Объединенных Наций стала центром политических манипуляций. Он отметил, что Устав ООН на протяжении ее существования нарушался ради сохранения или завоевания влияния, и напомнил, как политику двойных стандартов использовали против Сербии и Ирака."Достаточно вспомнить отношение США и НАТО к случаю отделения Косово в ущерб Сербии, столица которой Белград подвергалась интенсивным бомбардировкам со стороны западного альянса вплоть до ее капитуляции. В то время никто на Западе — ни в правительстве, ни в СМИ — не возражал против суровости разрушений и не критиковал за отсутствие любой жалости к жертвам и разрушениям", — напомнил Кардилли.Автор статьи считает, что исключение России из Совета по правам человека по результатам голосования Генеральной Ассамблеи ООН (93 голоса за и 92 голоса против при кворуме 78 голосов; 50 воздержавшихся) расходится с игнорированием реальных преступлений США."Ничего не было сделано на международном уровне для осуждения хладнокровных расстрелов целых семей, включая детей, во время вторжения США в Ирак, пыток, нагло документированных в социальных сетях теми же солдатами, которые вели себя как настоящие палачи в иракских тюрьмах Абу-Грейб или в тюремном лагере Гуантанамо", — возмутился он.Даже через 77 лет после окончания Второй мировой множество государств, называющих себя независимыми демократиями, на деле остаются во власти вассалитета США, подытожил Кардилли.

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, косово, сербия, оон, нато, италия