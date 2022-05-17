https://ria.ru/20220517/odkb-1789072165.html
В Госдуме предложили Турции задуматься о сотрудничестве с ОДКБ
В Госдуме предложили Турции задуматься о сотрудничестве с ОДКБ - РИА Новости, 17.05.2022
В Госдуме предложили Турции задуматься о сотрудничестве с ОДКБ
Решение о вступлении новых стран в НАТО может привести к расколу альянса, при таком исходе Турция вполне может задуматься о сотрудничестве с Организацией... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:50
2022-05-17T16:50
2022-05-17T16:50
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение о вступлении новых стран в НАТО может привести к расколу альянса, при таком исходе Турция вполне может задуматься о сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."Мною уже было сказано, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса. Если это произойдет, мы ждем Турцию в ОДКБ", - заявил Шхагошев.По словам парламентария, Эрдоган серьезный политик - сотрудничество Турции с ОДКБ могло бы "повернуть ситуацию с международной безопасностью в новое русло".
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, швеция, одкб, нато, госдума рф
В Госдуме предложили Турции задуматься о сотрудничестве с ОДКБ
Депутат Госдумы Шхагошев предложил Турции задуматься о сотрудничестве с ОДКБ