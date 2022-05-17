https://ria.ru/20220517/odkb-1789023975.html
Госдума ратифицировала соглашение ОДКБ по вопросам правовой помощи
Госдума ратифицировала соглашение ОДКБ по вопросам правовой помощи - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума ратифицировала соглашение ОДКБ по вопросам правовой помощи
Депутаты Госдумы на заседании во вторник ратифицировали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:02
2022-05-17T14:02
2022-05-17T14:02
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МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы на заседании во вторник ратифицировали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Документ, в частности, регламентирует функционирование сил и средств коллективной безопасности, включает трактовки понятий "служебные обязанности", "компетентные органы", "место дислокации", "неотложные следственные действия".Соглашение закрепляет механизм расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей; иными гражданами, не входящими в состав формирований, но задержанными на месте преступления на территории дислокации формирования.Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона "самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи".Кроме того, отмечается, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, "если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны".Документ был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.
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РИА Новости
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душанбе, россия, госдума рф, одкб, в мире, политика
Госдума ратифицировала соглашение ОДКБ по вопросам правовой помощи
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение ОДКБ по вопросам юрисдикции и правовой помощи
МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы на заседании во вторник ратифицировали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Документ, в частности, регламентирует функционирование сил и средств коллективной безопасности, включает трактовки понятий "служебные обязанности", "компетентные органы", "место дислокации", "неотложные следственные действия".
Соглашение закрепляет механизм расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей; иными гражданами, не входящими в состав формирований, но задержанными на месте преступления на территории дислокации формирования.
Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона "самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи".
Кроме того, отмечается, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, "если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны".
Документ был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе
.