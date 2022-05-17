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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrely-1788932449.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:25
2022-05-17T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр
08:25 17.05.2022 (обновлено: 08:45 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР
Разрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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