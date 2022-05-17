https://ria.ru/20220517/obstrely-1788928262.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:14

2022-05-17T07:14

2022-05-17T08:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Удар по Пантелеймоновке нанесли в 06:10 со стороны населенного пункта Новгородское, всего выпущено восемь снарядов. Спустя десять минут украинские формирования выпустили еще четыре по столице ДНР.Это второй обстрел Донецка за утро. Ранее украинские силовики нанесли удар по Куйбышевскому району.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс