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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrely-1788928262.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:14
2022-05-17T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Удар по Пантелеймоновке нанесли в 06:10 со стороны населенного пункта Новгородское, всего выпущено восемь снарядов. Спустя десять минут украинские формирования выпустили еще четыре по столице ДНР.Это второй обстрел Донецка за утро. Ранее украинские силовики нанесли удар по Куйбышевскому району.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/obstrel-1788926231.html
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в мире, россия, украина, донбасс
07:14 17.05.2022 (обновлено: 08:47 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Удар по Пантелеймоновке нанесли в 06:10 со стороны населенного пункта Новгородское, всего выпущено восемь снарядов. Спустя десять минут украинские формирования выпустили еще четыре по столице ДНР.
Это второй обстрел Донецка за утро. Ранее украинские силовики нанесли удар по Куйбышевскому району.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
06:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска открыли огонь по Донецку
 
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