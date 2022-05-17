https://ria.ru/20220517/obstrel-1789134790.html
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:33
2022-05-17T22:33
2022-05-17T22:33
специальная военная операция на украине
рубежное
старобельск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787888699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5345783b96833d215d09dce945b93bbc.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике, огонь могли вести прицельно, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России установят обстоятельства обстрела легкового автомобиля, в котором находился журналист", - говорится в сообщении.По данным СК, машину, в которой передвигался корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в ЛНР, никто не пострадал."Журналист полагает, что националистов привлек синий бронежилет с надписью "Пресса", ввиду этого огонь велся прицельно", - добавляется в сообщении.Следствием во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов республики будут приняты меры по установлению причастных к обстрелу лиц и их привлечению к уголовной ответственности.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что легковой автомобиль, в котором он ехал, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике.
https://ria.ru/20220407/obstrel-1782403271.html
рубежное
старобельск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787888699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e64218750eb7e27a364220c8718fd26c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, старобельск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР
Следственный комитет установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР