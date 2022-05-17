https://ria.ru/20220517/obstrel-1789134790.html

СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР

СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022

СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР

Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:33

2022-05-17T22:33

2022-05-17T22:33

специальная военная операция на украине

рубежное

старобельск

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике, огонь могли вести прицельно, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России установят обстоятельства обстрела легкового автомобиля, в котором находился журналист", - говорится в сообщении.По данным СК, машину, в которой передвигался корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в ЛНР, никто не пострадал."Журналист полагает, что националистов привлек синий бронежилет с надписью "Пресса", ввиду этого огонь велся прицельно", - добавляется в сообщении.Следствием во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов республики будут приняты меры по установлению причастных к обстрелу лиц и их привлечению к уголовной ответственности.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что легковой автомобиль, в котором он ехал, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике.

https://ria.ru/20220407/obstrel-1782403271.html

рубежное

старобельск

луганская народная республика

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рубежное, старобельск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)