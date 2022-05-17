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СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789134790.html
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:33
2022-05-17T22:33
специальная военная операция на украине
рубежное
старобельск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике, огонь могли вести прицельно, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России установят обстоятельства обстрела легкового автомобиля, в котором находился журналист", - говорится в сообщении.По данным СК, машину, в которой передвигался корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в ЛНР, никто не пострадал."Журналист полагает, что националистов привлек синий бронежилет с надписью "Пресса", ввиду этого огонь велся прицельно", - добавляется в сообщении.Следствием во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов республики будут приняты меры по установлению причастных к обстрелу лиц и их привлечению к уголовной ответственности.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что легковой автомобиль, в котором он ехал, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике.
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рубежное
старобельск
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рубежное, старобельск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
22:33 17.05.2022
 
СК установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР

Следственный комитет установит обстоятельства обстрела машины журналиста РИА Новости в ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГород Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела украинскими националистами машины с корреспондентом РИА Новости в Луганской народной республике, огонь могли вести прицельно, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России установят обстоятельства обстрела легкового автомобиля, в котором находился журналист", - говорится в сообщении.
По данным СК, машину, в которой передвигался корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в ЛНР, никто не пострадал.
"Журналист полагает, что националистов привлек синий бронежилет с надписью "Пресса", ввиду этого огонь велся прицельно", - добавляется в сообщении.
Следствием во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов республики будут приняты меры по установлению причастных к обстрелу лиц и их привлечению к уголовной ответственности.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что легковой автомобиль, в котором он ехал, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике.
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Специальная военная операция на УкраинеРубежноеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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