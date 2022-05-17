https://ria.ru/20220517/obstrel-1789133878.html

Украинские войска вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 21.55 вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:23

2022-05-17T22:23

2022-05-17T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

украина

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.55 вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/most-1789130619.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия