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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789133536.html
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 21.48 выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:17
2022-05-17T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
россия
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:48 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1789132828.html
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в мире, владимир путин, ясиноватая, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс
22:17 17.05.2022 (обновлено: 22:18 17.05.2022)
 
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой 15 ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:48 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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