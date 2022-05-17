https://ria.ru/20220517/obstrel-1789133536.html

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 21.48 выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:17

2022-05-17T22:17

2022-05-17T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

россия

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:48 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1789132828.html

https://ria.ru/20220517/most-1789130619.html

ясиноватая

россия

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, ясиноватая, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс