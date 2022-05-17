https://ria.ru/20220517/obstrel-1789131964.html

Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины

Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022

Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:57

2022-05-17T21:57

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украина

курская область

роман старовойт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших нет."Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее вечером во вторник Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины погранпункта в поселке Теткино, по его словам, обошлось без жертв.

https://ria.ru/20220517/obstrel-1789128802.html

украина

курская область

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Наталья Макарова

украина, курская область, роман старовойт