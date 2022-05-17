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Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:57
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украина
курская область
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших нет."Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее вечером во вторник Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины погранпункта в поселке Теткино, по его словам, обошлось без жертв.
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украина
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украина, курская область, роман старовойт
21:57 17.05.2022 (обновлено: 21:59 17.05.2022)
 
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины

Курский губернатор заявил о минометном обстреле сахарного завода на окраине села Теткино

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших нет.
"Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
21:20Специальная военная операция на Украине
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Ранее вечером во вторник Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины погранпункта в поселке Теткино, по его словам, обошлось без жертв.
 
УкраинаКурская областьРоман Старовойт
 
 
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