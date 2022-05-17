https://ria.ru/20220517/obstrel-1789131964.html
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:57
2022-05-17T21:57
2022-05-17T21:59
украина
курская область
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине посёлка Теткино, пострадавших нет."Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее вечером во вторник Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины погранпункта в поселке Теткино, по его словам, обошлось без жертв.
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789128802.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, роман старовойт
21:57 17.05.2022 (обновлено: 21:59 17.05.2022)
Сахарный завод под Курском попал под обстрел со стороны Украины
Курский губернатор заявил о минометном обстреле сахарного завода на окраине села Теткино