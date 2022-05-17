Рейтинг@Mail.ru
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789128802.html
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:20
2022-05-17T22:37
курская область
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788957329_0:297:766:728_1920x0_80_0_0_8e015d26cd06817627c1c4a0140cc3e3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что инцидент произошел ориентировочно в 20:30.Также под обстрел попала территория сахарного завода на окраине указанного поселка.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села украинскими войсками, один человек пострадал.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html
курская область
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788957329_0:225:766:800_1920x0_80_0_0_86d14c0a67b9c865c63163d65aa6681f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия
21:20 17.05.2022 (обновлено: 22:37 17.05.2022)
 
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины

Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкДом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что инцидент произошел ориентировочно в 20:30.
Также под обстрел попала территория сахарного завода на окраине указанного поселка.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села украинскими войсками, один человек пострадал.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала