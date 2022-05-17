https://ria.ru/20220517/obstrel-1789128802.html
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:20
2022-05-17T21:20
2022-05-17T22:37
курская область
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788957329_0:297:766:728_1920x0_80_0_0_8e015d26cd06817627c1c4a0140cc3e3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что инцидент произошел ориентировочно в 20:30.Также под обстрел попала территория сахарного завода на окраине указанного поселка.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села украинскими войсками, один человек пострадал.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html
курская область
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788957329_0:225:766:800_1920x0_80_0_0_86d14c0a67b9c865c63163d65aa6681f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия
21:20 17.05.2022 (обновлено: 22:37 17.05.2022)
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины
Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины