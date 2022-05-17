https://ria.ru/20220517/obstrel-1789128802.html

Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины

Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022

Погранпункт в Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины

Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:20

2022-05-17T21:20

2022-05-17T22:37

курская область

специальная военная операция на украине

украина

вячеслав гладков

владимир путин

белгородская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Погранпункт в Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что инцидент произошел ориентировочно в 20:30.Также под обстрел попала территория сахарного завода на окраине указанного поселка.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села украинскими войсками, один человек пострадал.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html

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курская область, украина, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия