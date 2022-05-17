https://ria.ru/20220517/obstrel-1789125705.html

Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за восемь минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:43

2022-05-17T20:43

2022-05-17T20:43

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

зайцево

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра; 19.58 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/dnr-1789112795.html

украина

донецкая народная республика

зайцево

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украина, донецкая народная республика, зайцево