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Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789125705.html
Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за восемь минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:43
2022-05-17T20:43
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
зайцево
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра; 19.58 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, зайцево
20:43 17.05.2022
 
Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" два населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра; 19.58 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
19:21
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗайцево
 
 
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