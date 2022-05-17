Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789121625.html
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 18.52 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:24
2022-05-17T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ленинский район
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.52 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)." Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.52 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/dnr-1788964062.html
донецк (днр)
ленинский район
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d841c8f1088dcb2943a3c9389be6b8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), ленинский район, россия, украина, вооруженные силы украины
19:24 17.05.2022 (обновлено: 20:12 17.05.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.52 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
" Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.52 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:08Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР взяли под контроль 185 населенных пунктов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Ленинский районРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала