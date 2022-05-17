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Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 18.52 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:24
2022-05-17T19:24
2022-05-17T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ленинский район
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.52 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)." Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.52 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), ленинский район, россия, украина, вооруженные силы украины
19:24 17.05.2022 (обновлено: 20:12 17.05.2022)
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку