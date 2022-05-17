https://ria.ru/20220517/obstrel-1789121300.html
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:10
2022-05-17T20:10
2022-05-17T21:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
донбасс
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785486105_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91427f170de062116ce9be380ebfe8f6.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал.По его информации, это произошло в населенном пункте Безымено Грайворонского городского округа, один человек получил ранение легкой степени тяжести.Глава региона отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. В селе есть разрушения, сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Гладков пообещал восстановить инфраструктуру в максимально короткие сроки.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/pogranichniki-1788928593.html
https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html
белгородская область
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785486105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d52f0c25c111beb548412d8d354b2f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, донбасс, владимир путин, россия
20:10 17.05.2022 (обновлено: 21:17 17.05.2022)
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал