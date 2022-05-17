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Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789121300.html
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:10
2022-05-17T21:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
донбасс
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал.По его информации, это произошло в населенном пункте Безымено Грайворонского городского округа, один человек получил ранение легкой степени тяжести.Глава региона отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. В селе есть разрушения, сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Гладков пообещал восстановить инфраструктуру в максимально короткие сроки.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/pogranichniki-1788928593.html
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белгородская область, украина, донбасс, владимир путин, россия
20:10 17.05.2022 (обновлено: 21:17 17.05.2022)
 
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал.
По его информации, это произошло в населенном пункте Безымено Грайворонского городского округа, один человек получил ранение легкой степени тяжести.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
07:26
Пограничники пресекли обстрел села в Курской области
Глава региона отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. В селе есть разрушения, сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Гладков пообещал восстановить инфраструктуру в максимально короткие сроки.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаДонбассВладимир ПутинРоссия
 
 
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