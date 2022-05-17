https://ria.ru/20220517/obstrel-1789121300.html

Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 17.05.2022

Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:10

2022-05-17T20:10

2022-05-17T21:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

донбасс

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785486105_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91427f170de062116ce9be380ebfe8f6.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что село в области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал.По его информации, это произошло в населенном пункте Безымено Грайворонского городского округа, один человек получил ранение легкой степени тяжести.Глава региона отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. В селе есть разрушения, сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Гладков пообещал восстановить инфраструктуру в максимально короткие сроки.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220517/pogranichniki-1788928593.html

https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html

белгородская область

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, донбасс, владимир путин, россия