15:51 17.05.2022 (обновлено: 16:10 17.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда крупного калибра
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.48 мск выпустили еще три снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:48 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 15.30 мск. Тогда украинские войска также выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.