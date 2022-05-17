https://ria.ru/20220517/obstrel-1788967606.html

В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи

В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 17.05.2022

В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи

Вышка сотовой связи получила повреждения при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, скоро ее восстановят, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:14

2022-05-17T11:14

2022-05-17T11:41

происшествия

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Вышка сотовой связи получила повреждения при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, скоро ее восстановят, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее он сообщил, что в результате обстрела пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы. Позже в своем Telegram-канале губернатор опубликовал дополнительную информацию по обстрелу села в Глушковском районе."Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени", - написал Старовойт.Он добавил, что сейчас дети не учатся в повреждённой при обстреле школе - все школьники приграничных районов находятся на дистанционном обучении."Здание школы незначительно пострадало, осколки попали в столовую", - уточнил глава региона.Он подчеркнул, что селянам будет оказана помощь в восстановлении всех поврежденных жилых домов и административного здания.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села украинскими силовиками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/obstrel-1788930363.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область