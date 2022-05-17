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В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 17.05.2022
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В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи
В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 17.05.2022
В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи
Вышка сотовой связи получила повреждения при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, скоро ее восстановят, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:14
2022-05-17T11:41
происшествия
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Вышка сотовой связи получила повреждения при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, скоро ее восстановят, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее он сообщил, что в результате обстрела пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы. Позже в своем Telegram-канале губернатор опубликовал дополнительную информацию по обстрелу села в Глушковском районе."Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени", - написал Старовойт.Он добавил, что сейчас дети не учатся в повреждённой при обстреле школе - все школьники приграничных районов находятся на дистанционном обучении."Здание школы незначительно пострадало, осколки попали в столовую", - уточнил глава региона.Он подчеркнул, что селянам будет оказана помощь в восстановлении всех поврежденных жилых домов и административного здания.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села украинскими силовиками.
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происшествия, курская область
11:14 17.05.2022 (обновлено: 11:41 17.05.2022)
 
В селе Алексеевка при обстреле была повреждена вышка сотовой связи

В селе Алексеевка в Курской области при обстреле была повреждена вышка сотовой связи

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкДом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Вышка сотовой связи получила повреждения при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, скоро ее восстановят, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее он сообщил, что в результате обстрела пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы. Позже в своем Telegram-канале губернатор опубликовал дополнительную информацию по обстрелу села в Глушковском районе.
"Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени", - написал Старовойт.
Он добавил, что сейчас дети не учатся в повреждённой при обстреле школе - все школьники приграничных районов находятся на дистанционном обучении.
"Здание школы незначительно пострадало, осколки попали в столовую", - уточнил глава региона.
Он подчеркнул, что селянам будет оказана помощь в восстановлении всех поврежденных жилых домов и административного здания.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села украинскими силовиками.
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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