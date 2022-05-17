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СК зафиксирует обстрел курского села Алексеевка
СК зафиксирует обстрел курского села Алексеевка - РИА Новости, 17.05.2022
СК зафиксирует обстрел курского села Алексеевка
БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ОБСТРЕЛА ПРИГРАНИЧНОГО С УКРАИНОЙ КУРСКОГО СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА - СК РФ РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:11
2022-05-17T10:11
2022-05-17T10:11
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
александр бастрыкин
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БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ОБСТРЕЛА ПРИГРАНИЧНОГО С УКРАИНОЙ КУРСКОГО СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА - СК РФРИА Новости
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, александр бастрыкин
Материал дополняется
СК зафиксирует обстрел курского села Алексеевка
СК зафиксирует обстрел приграничного с Украиной курского села Алексеевка