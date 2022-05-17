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В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета - РИА Новости, 17.05.2022
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В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета
В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета - РИА Новости, 17.05.2022
В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета
Законопроект о возвращении к одноуровневой системе высшего образования в России с отказом от Болонской системы разрабатывают в Госдуме, рассказал первый... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:35
2022-05-17T15:50
общество
виталий милонов
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о возвращении к одноуровневой системе высшего образования в России с отказом от Болонской системы разрабатывают в Госдуме, рассказал первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ)."Кстати, приостановлено наше участие в европейской рабочей группе по болонскому процессу. Я бы вообще к этому вопросу вернулся, открою вам маленький секрет - мы готовим такой законопроект", - отметил политик в ходе заседания палаты.По словам парламентария, именно "болонский процесс" сократил количество студентов, а качество образования бакалавриата при четырехлетнем обучении значительно уступает программе специалитета, предполагающим пятилетние обучение в вузе.В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.При этом в Минобрнауки сообщали РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в ведомстве не обсуждается.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/stepashin-1778423939.html
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общество, виталий милонов, россия, навигатор абитуриента
15:35 17.05.2022 (обновлено: 15:50 17.05.2022)
 
В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета

В Госдуме могут подготовить законопроект об отказе от Болонской системы

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / Goodluz
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о возвращении к одноуровневой системе высшего образования в России с отказом от Болонской системы разрабатывают в Госдуме, рассказал первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ).
"Кстати, приостановлено наше участие в европейской рабочей группе по болонскому процессу. Я бы вообще к этому вопросу вернулся, открою вам маленький секрет - мы готовим такой законопроект", - отметил политик в ходе заседания палаты.
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По словам парламентария, именно "болонский процесс" сократил количество студентов, а качество образования бакалавриата при четырехлетнем обучении значительно уступает программе специалитета, предполагающим пятилетние обучение в вузе.
В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.
При этом в Минобрнауки сообщали РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в ведомстве не обсуждается.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.
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