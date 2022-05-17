https://ria.ru/20220517/obrazovanie-1789052328.html

В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета

В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета - РИА Новости, 17.05.2022

В Госдуме могут подготовить законопроект о возвращении в вузы специалитета

Законопроект о возвращении к одноуровневой системе высшего образования в России с отказом от Болонской системы разрабатывают в Госдуме, рассказал первый... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:35

2022-05-17T15:35

2022-05-17T15:50

общество

виталий милонов

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о возвращении к одноуровневой системе высшего образования в России с отказом от Болонской системы разрабатывают в Госдуме, рассказал первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ)."Кстати, приостановлено наше участие в европейской рабочей группе по болонскому процессу. Я бы вообще к этому вопросу вернулся, открою вам маленький секрет - мы готовим такой законопроект", - отметил политик в ходе заседания палаты.По словам парламентария, именно "болонский процесс" сократил количество студентов, а качество образования бакалавриата при четырехлетнем обучении значительно уступает программе специалитета, предполагающим пятилетние обучение в вузе.В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.При этом в Минобрнауки сообщали РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в ведомстве не обсуждается.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/stepashin-1778423939.html

https://na.ria.ru/20220504/vysshee_obrazovanie-1786727183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виталий милонов, россия, навигатор абитуриента