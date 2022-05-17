https://ria.ru/20220517/oborona-1789007271.html

В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС

В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС - РИА Новости, 17.05.2022

В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС

Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:08

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евросоюз

оборона

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного агентства (EDA), говорится в распространенном заявлении Совета союза."Центр будет укреплять существующую инновационную деятельность Агентства, а также инициировать новые мероприятия… HEDI будет действовать в качестве платформы для стимулирования, облегчения и поддержки сотрудничества в области оборонных инноваций между странами-членами ЕС", - указывается в документе.Сообщается также, что создание Центра оборонных инноваций было предусмотрено утвержденной в марте этого года оборонной стратегией ЕС "Стратегический компас".

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/nato-1788989642.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, евросоюз, оборона