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В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
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В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС
Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:08
в мире
евросоюз
оборона
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного агентства (EDA), говорится в распространенном заявлении Совета союза."Центр будет укреплять существующую инновационную деятельность Агентства, а также инициировать новые мероприятия… HEDI будет действовать в качестве платформы для стимулирования, облегчения и поддержки сотрудничества в области оборонных инноваций между странами-членами ЕС", - указывается в документе.Сообщается также, что создание Центра оборонных инноваций было предусмотрено утвержденной в марте этого года оборонной стратегией ЕС "Стратегический компас".
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в мире, евросоюз, оборона
13:08 17.05.2022
 
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС

Главы минобороны стран Евросоюза согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного агентства (EDA), говорится в распространенном заявлении Совета союза.
"Центр будет укреплять существующую инновационную деятельность Агентства, а также инициировать новые мероприятия… HEDI будет действовать в качестве платформы для стимулирования, облегчения и поддержки сотрудничества в области оборонных инноваций между странами-членами ЕС", - указывается в документе.
Сообщается также, что создание Центра оборонных инноваций было предусмотрено утвержденной в марте этого года оборонной стратегией ЕС "Стратегический компас".
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