https://ria.ru/20220517/oborona-1789007271.html
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС
Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:08
в мире
евросоюз
оборона
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС (HEDI) в рамках Европейского оборонного агентства (EDA), говорится в распространенном заявлении Совета союза."Центр будет укреплять существующую инновационную деятельность Агентства, а также инициировать новые мероприятия… HEDI будет действовать в качестве платформы для стимулирования, облегчения и поддержки сотрудничества в области оборонных инноваций между странами-членами ЕС", - указывается в документе.Сообщается также, что создание Центра оборонных инноваций было предусмотрено утвержденной в марте этого года оборонной стратегией ЕС "Стратегический компас".
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/nato-1788989642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, оборона
В Евросоюзе согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС
Главы минобороны стран Евросоюза согласовали создание Центра оборонных инноваций ЕС