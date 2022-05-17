https://ria.ru/20220517/obonyanie-1788923569.html

Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19

Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19

У 10% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в этом году, встречались нарушения обоняния через месяц от начала болезни, в начале пандемии такие нарушения РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:11

2022-05-17T04:11

2022-05-17T04:11

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У 10% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в этом году, встречались нарушения обоняния через месяц от начала болезни, в начале пандемии такие нарушения встречались примерно у 80% переболевших, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Врач отметила, что в начале пандемии, когда распространялся уханьский вариант COVID-19, примерно у 80% пациентов, перенесших инфекцию, встречались различные нарушения вкуса и обоняния.В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что на нарушения обоняния и вкуса чаще жалуются женщины, перенесшие COVID-19 в нетяжелой форме.Скорее всего, это связано с тем, что для женщин более важно ощущать различные ароматы или оттенки вкуса, чем для мужчин, а после тяжелого заболевания при выраженных других нарушениях это уже не кажется настолько значимым, пояснил Чухляев.

https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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