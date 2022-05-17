https://ria.ru/20220517/obonyanie-1788923569.html
Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19
Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19
У 10% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в этом году, встречались нарушения обоняния через месяц от начала болезни, в начале пандемии такие нарушения РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:11
2022-05-17T04:11
2022-05-17T04:11
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У 10% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в этом году, встречались нарушения обоняния через месяц от начала болезни, в начале пандемии такие нарушения встречались примерно у 80% переболевших, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Врач отметила, что в начале пандемии, когда распространялся уханьский вариант COVID-19, примерно у 80% пациентов, перенесших инфекцию, встречались различные нарушения вкуса и обоняния.В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что на нарушения обоняния и вкуса чаще жалуются женщины, перенесшие COVID-19 в нетяжелой форме.Скорее всего, это связано с тем, что для женщин более важно ощущать различные ароматы или оттенки вкуса, чем для мужчин, а после тяжелого заболевания при выраженных других нарушениях это уже не кажется настолько значимым, пояснил Чухляев.
https://ria.ru/20220513/vaktsinatsiya-1788250097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Эксперт заявила об уменьшении случаев нарушения обоняния при COVID-19
Эксперт Руженцова: проблемы с обонянием возникли у 10% переболевших COVID-19 в этом году
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У 10% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в этом году, встречались нарушения обоняния через месяц от начала болезни, в начале пандемии такие нарушения встречались примерно у 80% переболевших, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По результатам исследования, завершенного нами в апреле этого года, только у 10% пациентов, переболевших COVID-19 в этом году, к концу месяца от начала болезни оставались какие-либо нарушения обоняния, еще реже – вкуса", - сказала она.
Врач отметила, что в начале пандемии, когда распространялся уханьский вариант COVID-19, примерно у 80% пациентов, перенесших инфекцию, встречались различные нарушения вкуса и обоняния.
В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что на нарушения обоняния и вкуса чаще жалуются женщины, перенесшие COVID-19 в нетяжелой форме.
Скорее всего, это связано с тем, что для женщин более важно ощущать различные ароматы или оттенки вкуса, чем для мужчин, а после тяжелого заболевания при выраженных других нарушениях это уже не кажется настолько значимым, пояснил Чухляев.