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Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ - РИА Новости, 17.05.2022
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ, РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:27
2022-05-17T20:14
оаэ
владимир путин
россия
в мире
абу-даби
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз уже лично выразил соболезнования в связи с кончиной президента Халифы Аль Нахайяна", — говорится в заявлении.Главы государств отметили текущий уровень стратегического партнерства и детально обговорили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Помимо этого, лидеры выступили за продолжение координации по актуальным международным проблемам.Кроме того, стороны договорились о поддерживании контактов на различных уровнях.
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оаэ, владимир путин, россия, в мире, абу-даби
19:27 17.05.2022 (обновлено: 20:14 17.05.2022)
 
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Путин поздравил Мухаммеда аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз уже лично выразил соболезнования в связи с кончиной президента Халифы Аль Нахайяна", — говорится в заявлении.
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Кроме того, стороны договорились о поддерживании контактов на различных уровнях.
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