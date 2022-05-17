https://ria.ru/20220517/oae-1789114029.html

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ - РИА Новости, 17.05.2022

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ, РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:27

2022-05-17T19:27

2022-05-17T20:14

оаэ

владимир путин

россия

в мире

абу-даби

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз уже лично выразил соболезнования в связи с кончиной президента Халифы Аль Нахайяна", — говорится в заявлении.Главы государств отметили текущий уровень стратегического партнерства и детально обговорили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Помимо этого, лидеры выступили за продолжение координации по актуальным международным проблемам.Кроме того, стороны договорились о поддерживании контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220516/oae-1788734743.html

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россия

абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оаэ, владимир путин, россия, в мире, абу-даби