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Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
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Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:04
2022-05-17T18:04
украина
россия
происшествия
netflix
кино
культура
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины."Иск возвращен без рассмотрения", - сказали в суде, не уточняя детали.Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
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украина, россия, происшествия, netflix, кино, культура
18:04 17.05.2022
 
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix

Суд вернул иск российских пользователей на 60 миллионов рублей к Netflix за уход с рынка

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины.
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"Иск возвращен без рассмотрения", - сказали в суде, не уточняя детали.
Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
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