https://ria.ru/20220517/netflix-1789092583.html

Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix

Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022

Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix

Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:04

2022-05-17T18:04

2022-05-17T18:04

украина

россия

происшествия

netflix

кино

культура

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины."Иск возвращен без рассмотрения", - сказали в суде, не уточняя детали.Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220505/kino-1786931422.html

https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, происшествия, netflix, кино, культура