https://ria.ru/20220517/netflix-1789092583.html
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:04
2022-05-17T18:04
2022-05-17T18:04
украина
россия
происшествия
netflix
кино
культура
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы вернул иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины."Иск возвращен без рассмотрения", - сказали в суде, не уточняя детали.Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220505/kino-1786931422.html
https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, происшествия, netflix, кино, культура
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Суд вернул иск российских пользователей на 60 миллионов рублей к Netflix за уход с рынка