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Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников - РИА Новости, 17.05.2022
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Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников
Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников - РИА Новости, 17.05.2022
Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:58
2022-05-17T23:59
сша
венесуэла
pdvsa
министерство финансов сша
николас мадуро
цены на нефть
экономика
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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы."Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", - написала Родригес в своем блоге в Twitter.Ранее во вторник высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
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сша, венесуэла, pdvsa, министерство финансов сша, николас мадуро, цены на нефть, экономика
23:58 17.05.2022 (обновлено: 23:59 17.05.2022)
 
Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников

Вице-президент Венесуэлы Родригес: США разрешили нефтяникам возобновить работу в стране

© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Keith Srakocic
Добыча сланцевой нефти в США . Архивное фото
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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.
"Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", - написала Родригес в своем блоге в Twitter.
Ранее во вторник высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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СШАВенесуэлаPDVSAМинистерство финансов СШАНиколас МадуроЦены на нефтьЭкономика
 
 
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