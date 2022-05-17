https://ria.ru/20220517/neft-1789048064.html
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке - РИА Новости, 17.05.2022
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:43
цены на нефть
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров помимо ущерба для самой европейской экономике является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.По его словам, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. "При этом государство как и раньше будет делать все от нас зависящее, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз на этот счет говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать", - заверил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, экономика, владимир путин
15:20 17.05.2022 (обновлено: 15:43 17.05.2022)
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
Путин: делать бизнес, как раньше, на нефтяном рынке теперь невозможно
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров помимо ущерба для самой европейской экономике является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
По его словам, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. "При этом государство как и раньше будет делать все от нас зависящее, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз на этот счет говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать", - заверил Путин.