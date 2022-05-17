Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/neft-1789048064.html
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке - РИА Новости, 17.05.2022
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:43
цены на нефть
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров помимо ущерба для самой европейской экономике является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.По его словам, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. "При этом государство как и раньше будет делать все от нас зависящее, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз на этот счет говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать", - заверил Путин.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, экономика, владимир путин
15:20 17.05.2022 (обновлено: 15:43 17.05.2022)
 
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

Путин: делать бизнес, как раньше, на нефтяном рынке теперь невозможно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров помимо ущерба для самой европейской экономике является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
По его словам, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. "При этом государство как и раньше будет делать все от нас зависящее, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз на этот счет говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать", - заверил Путин.
Нефтяная платформа в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 08:00
США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками
 
Цены на нефтьЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала