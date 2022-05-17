https://ria.ru/20220517/neft-1789048064.html

Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке - РИА Новости, 17.05.2022

Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:43

цены на нефть

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров помимо ущерба для самой европейской экономике является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.По его словам, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. "При этом государство как и раньше будет делать все от нас зависящее, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз на этот счет говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать", - заверил Путин.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, экономика, владимир путин